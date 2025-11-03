Publiesse Chiaravalle Femminile debutto amaro ma tanti spunti positivi | il Conversano passa 26-29
CHIARAVALLE – Un debutto amaro non cancella la buona prestazione offerta dalla Publiesse Chiaravalle Femminile. Il Conversano, squadra solida, passa al PalaSport 26-29 ma le ragazze guidate da coach Albano Cocilova se la giocano alla pari e alla grande fino alla fine. Tante novità sul parquet. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
