Pubblicato bando per richiedere il Bonus Anziani 2025
E' stato pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa il bando per la richiesta del Bonus Anziani 2025. Per questa misura, l'amministrazione ha stanziato 460mila euro.Il bando prevede l'erogazione di un contributo una tantum, fino a un massimo di 2.400 euro, a sostegno delle persone anziane. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
