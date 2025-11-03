Pubblica Amministrazione semplificazioni e reclutamento | Zangrillo presenta i risultati e i nuovi strumenti digitali

La semplificazione amministrativa rappresenta uno dei pilastri della strategia governativa per favorire lo sviluppo economico del Paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, rivela l’accordo per 150 euro in più ai dipendenti: «Cisl e Uil vogliono fare l’interesse di 1,6 milioni di lavoratori, altri invece usano il sindacato per fare politica». - facebook.com Vai su Facebook

Pubblicato l’aggiornamento 2026 del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. Scopri di più: - X Vai su X

Cambia il reclutamento nella Pubblica amministrazione: sui concorsi decide il ministero - Nelle Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali e enti pubblici non economici) il reclutamento dei dirigenti, delle figure ... Secondo huffingtonpost.it

Pubblica amministrazione, ok del Cdm al decreto sul reclutamento: ecco che cosa cambia - "Il testo approvato oggi dal Consiglio dei ministri prevede misure necessarie e urgenti volte, da un lato, a rendere il settore pubblico più attrattivo per le giovani generazioni e, dall’altro, a ... Da affaritaliani.it

Approvato decreto su organizzazione e reclutamento nella Pubblica Amministrazione - Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il decreto sull'organizzazione e il reclutamento nella pubblica amministrazione. Secondo quotidiano.net