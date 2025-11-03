PSVITA PSVMP v2.11 test release | Trasforma la tua PS Vita in un Centro Multimediale Portatile

Gamesandconsoles.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La PS Vita rimane una console amatissima, un gioiello di potenza e portabilità. Ma trasferire i tuoi video e la tua musica preferiti può essere un processo macchinoso, che coinvolge download, conversioni in formati compatibili e trasferimenti via FTP. E se ci fosse un modo per automatizzare tutto questo con un singolo clic? PSVMP (PS Vita Media Processor)  è la risposta a tutte le tue preghiere. Sviluppato da v7upSln, questo strumento open-source Python è progettato per eliminare ogni attrito nel processo, offrendo un’esperienza fluida e potente per arricchire la tua Vita con contenuti multimediali. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

