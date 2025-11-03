PS4 PS5 Nuovo Exploit Kernel NETC nome in codice Poopsploit | TheFlow Svela Dettagli e Apre Nuovi Scenari

La scena homebrew per PS4 e PS5 è in fermento. Dopo l’annuncio di ieri, TheFlow ha finalmente svelato il nome del nuovo exploit kernel: NETC (ExploitNetControlI). NETC: Il “Poopsploit” che Cambia le Regole. Inizialmente, molti avevano ipotizzato che questo exploit, basato in parte su codice Java, richiedesse l’avvio tramite BD-JB (Blu-ray Disc Java Bridge). Una supposizione logica, che però è stata subito smentita dallo stesso TheFlow. L’hacker, scherzando sul nome, ha infatti ribattezzato l’exploit “Poopsploit”. Zecoxao vs TheFlow: Un Contrasto che Accende le Speranze. Ieri, le dichiarazioni di Zecoxao avevano gettato un po’ di pessimismo sulla comunità. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PS4/PS5] Nuovo Exploit Kernel NETC nome in codice Poopsploit: TheFlow Svela Dettagli e Apre Nuovi Scenari

