PS2 ANDROID ARMSX2 1.04 | L’emulatore PS2 Open-Source per ARM si evolve

La scena dell’emulazione per dispositivi ARM si arricchisce con un nuovo aggiornamento! ARMSX2, l’emulatore PlayStation 2 gratuito e open-source, ha appena ricevuto la versione 1.0.4, che introduce importanti fix e miglioramenti alla stabilità. Ma cos’è esattamente ARMSX2? Scopriamolo insieme e vediamo cosa offre questo progetto promettente. Cos’è ARMSX2?. ARMSX2 è un emulatore PS2 nato per colmare un vuoto durato anni: portare un’emulazione PS2 open-source e di qualità sui dispositivi con architettura ARM. Basato sul codice leggendario di PCSX2 e sul fork PCSX2ARM64 di Pontos, ARMSX2 ha lo scopo di emulare l’hardware della PlayStation 2 sui nostri dispositivi moderni. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

