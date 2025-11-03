Provincia di Napoli prima per estorsioni e contrabbando terza per furti d’auto

NAPOLI, 3 NOVEMBRE 2025 – Napoli è la provincia con il più alto numero di estorsioni e casi di contrabbando in Italia, e la terza per furti d’auto. È quanto emerge dall’“Indice della criminalità” elaborato dal Sole 24 Ore, che fotografa i reati commessi e denunciati nel 2024. La provincia partenopea si colloca al 13° posto nella classifica nazionale generale, con 132.499 denunce totali, pari a 4.478 ogni centomila abitanti, in calo di oltre 3.300 rispetto all’anno precedente. Seguono Salerno (34.044), Caserta (30.986), Avellino (10.622) e Benevento (5.771). Napoli risulta prima in Italia per estorsioni e contrabbando, terza per furti d’auto, quarta per scippi e usura, sesta per rapine, ottava per omicidi e rapine agli uffici postali e nona per furti. 🔗 Leggi su Primacampania.it

