Proseguono i lavori di Acquedotto Pugliese | sospensioni idriche anche nella notte
SAN PIETRO VERNOTICO - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di San Pietro Vernotico. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche.Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
