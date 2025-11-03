Proprio tu! Arrestato per rapina | lo stupore dei carabinieri quando scoprono chi è

Thesocialpost.it | 3 nov 2025

Un episodio clamoroso ha scosso la Questura di Milano: un agente di polizia in servizio è stato arrestato venerdì 31 ottobre a Cologno Monzese, accusato di tentata rapina insieme a un complice. La vicenda, riportata da Fanpage.it, ha suscitato forte scalpore, soprattutto per il coinvolgimento di un pubblico ufficiale. Leggi anche: Cagliari, scontri tra antifascisti e polizia nel centro città Secondo quanto ricostruito dalle autorità, i due uomini sono stati fermati mentre inseguivano una donna di 34 anni. La vittima ha immediatamente contattato il 112, segnalando di aver riconosciuto i sospetti come i presunti autori di una rapina subita dal compagno lo scorso 17 ottobre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

