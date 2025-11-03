Proprio tu! Arrestato per rapina | lo stupore dei carabinieri quando scoprono chi é

Una vicenda che ha lasciato senza parole persino gli investigatori. A Cologno Monzese, alle porte di Milano, un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina. Fin qui nulla di insolito, se non fosse per un dettaglio che ha sconvolto anche i carabinieri: uno dei fermati è un poliziotto in servizio. L’episodio, avvenuto il 31 ottobre, ha subito scatenato grande clamore e acceso un acceso dibattito sulla sicurezza e sulla fiducia nelle forze dell’ordine. Leggi anche: Schianto mortale, autostrada paralizzata e ambulanze sul posto: ancora tragedie L’inseguimento e la segnalazione della vittima. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Proprio tu!”. Arrestato per rapina: lo stupore dei carabinieri quando scoprono chi é

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’uomo, un 41enne con diversi precedenti proprio per truffa, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra mobile di Padova in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verona al te Vai su Facebook

“Proprio tu!”. Arrestato per rapina: lo stupore dei carabinieri quando scoprono chi è - Un episodio clamoroso ha scosso la Questura di Milano: un agente di polizia in servizio è stato arrestato venerdì 31 ottobre a Cologno Monzese, accusato ... Da thesocialpost.it

Evade per fare una rapina. Arrestato dai carabinieri - E poi, sotto l’effetto di alcolici, ha aggredito un passante: dopo averlo preso a spinte, gli ha rapinato il marsupio con documenti e ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Ruba auto con un uomo a bordo e lo rapina, arrestato - Ha rubato un'auto con un uomo a bordo e, sotto la minaccia di un coltello, lo ha costretto a consegnargli il portafoglio: il presunto autore è un uomo di 31 anni, arrestato dai carabinieri a Torino. Segnala ansa.it