Proprio tu! Arrestato per rapina | lo stupore dei carabinieri quando scoprono chi é

Tvzap.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vicenda che ha lasciato senza parole persino gli investigatori. A Cologno Monzese, alle porte di Milano, un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina. Fin qui nulla di insolito, se non fosse per un dettaglio che ha sconvolto anche i carabinieri: uno dei fermati è un poliziotto in servizio. L’episodio, avvenuto il 31 ottobre, ha subito scatenato grande clamore e acceso un acceso dibattito sulla sicurezza e sulla fiducia nelle forze dell’ordine. Leggi anche: Schianto mortale, autostrada paralizzata e ambulanze sul posto: ancora tragedie L’inseguimento e la segnalazione della vittima. 🔗 Leggi su Tvzap.it

proprio tu arrestato per rapina lo stupore dei carabinieri quando scoprono chi 233

© Tvzap.it - “Proprio tu!”. Arrestato per rapina: lo stupore dei carabinieri quando scoprono chi é

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Proprio tu!”. Arrestato per rapina: lo stupore dei carabinieri quando scoprono chi è - Un episodio clamoroso ha scosso la Questura di Milano: un agente di polizia in servizio è stato arrestato venerdì 31 ottobre a Cologno Monzese, accusato ... Da thesocialpost.it

Evade per fare una rapina. Arrestato dai carabinieri - E poi, sotto l’effetto di alcolici, ha aggredito un passante: dopo averlo preso a spinte, gli ha rapinato il marsupio con documenti e ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Ruba auto con un uomo a bordo e lo rapina, arrestato - Ha rubato un'auto con un uomo a bordo e, sotto la minaccia di un coltello, lo ha costretto a consegnargli il portafoglio: il presunto autore è un uomo di 31 anni, arrestato dai carabinieri a Torino. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Proprio Tu Arrestato Rapina