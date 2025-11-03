Pronti partenza via Monreale torna a gareggiare su due ruote | nasce la MonrealBike Racing Team!

Un sogno che diventa realtà per il presidente Gerry Lupo, con tanti appassionati pronti a dare il massimo L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Pronti, partenza, via. Monreale torna a gareggiare su due ruote: nasce la MonrealBike Racing Team!

Argomenti simili trattati di recente

Pronti, partenza....via! In questa splendida domenica di novembre parte il secondo appuntamento con il bike tour - Santa Maria d'agnano tra ulivi e carrubi. I partecipanti si dirigono verso il parco Archeologico dove li attende una prelibata colazione e - facebook.com Vai su Facebook

Pronti, partenza, via! A Selvino torna la «Magut Race» - «Da una gara nata quasi per caso, da un’idea avuta da un gruppo di amici, siamo arrivati a un evento di respiro internazionale, che ha un richiamo tale che già dieci giorni prima del via le iscrizioni ... Come scrive ecodibergamo.it