Qarabag-Chelsea è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Tris servito per il Chelsea. Sì, perché nei primi e unici fino al momento incroci contro il Qarabag, la formazione londinese ha vinto sempre segnando 10 gol in totale e non subendone nemmeno uno. Inoltre, nelle sette partite che gli azeri nel corso della loro storia hanno giocato contro formazioni inglesi hanno sempre perso. C’è da aggiungere altro? (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, si può aggiungere che parliamo di una squadra, quella allenata da Enzo Maresca, che non solo è campione del Mondo in carica, ma che arriva a questo match forte della vittoria nel derby contro il Tottenham che sicuramente ha dato slancio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Qarabag-Chelsea: il tris è servito