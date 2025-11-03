Pronostico Olympiacos-Psv | dopo l’abbuffata altri due gol per il record

Olympiacos-Psv è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Al Psv, dopo i sei gol rifilati al Napoli nel turno precedente che hanno sicuramente dato una iniezione di fiducia importante, mancano solamente due reti per toccare quota 150 in Champions Leagu e. Un traguardo possibile nel match contro l’Olympiacos, soprattutto se davanti dovessimo rivedere quanto di buono fatto contro i campioni d’Italia. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

