Pronostico Napoli-Eintracht Francoforte | non sono ammessi altri passi falsi
Napoli-Eintracht Francoforte è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La Champions League del Napoli, finora, è stata tutt’altro che entusiasmante. Dopo le prime tre giornate di League Phase i campioni d’Italia hanno a malapena tre punti, conquistati grazie al successo sui portoghesi dello Sporting nel secondo turno. Lontano dalla zona comfort del “Maradona”, invece, gli uomini di Antonio Conte hanno rimediato soltanto batoste: passi per la sconfitta all’esordio con il Manchester City (2-0), ma la figuraccia di Eindhoven (6-2) contro il PSV è davvero ingiustificabile per una squadra che punta a dire la sua anche sul palcoscenico continentale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
News recenti che potrebbero piacerti
Napoli ancora in vetta dopo Milan-Roma? Il vostro pronostico - facebook.com Vai su Facebook
"#calcionapoli1926" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Pronostico Napoli vs Eintracht Francoforte – 4 Novembre 2025 - Eintracht Francoforte per la sfida di UEFA Champions League del 4 Novembre 2025 alle 18:45 accende l’attesa allo Stadio Diego Armando ... Riporta news-sports.it
Martedì il primo vero crocevia stagionale: Napoli–Eintracht Francoforte - La Champions del Napoli è ad un bivio: dopo due sconfitte è fondamentale battere martedì sera i tedeschi dell'Eintracht al Maradona. Si legge su mondonapoli.it
Champions League, live Napoli-Eintracht: oggi le conferenze di Conte e Toppmöller - A meno di 48 ore dalla sfida pareggiata sabato in casa contro il Como, si torna nel vivo degli impegni del Napoli di Antonio Conte. Come scrive ilmattino.it