Pronostico Napoli-Eintracht Francoforte | non sono ammessi altri passi falsi

Ilveggente.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli-Eintracht Francoforte è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La Champions League del Napoli, finora, è stata tutt’altro che entusiasmante. Dopo le prime tre giornate di League Phase i campioni d’Italia hanno a malapena tre punti, conquistati grazie al successo sui portoghesi dello Sporting nel secondo turno. Lontano dalla zona comfort del “Maradona”, invece, gli uomini di Antonio Conte hanno rimediato soltanto batoste: passi per la sconfitta all’esordio con il Manchester City (2-0), ma la figuraccia di Eindhoven (6-2) contro il PSV è davvero ingiustificabile per una squadra che punta a dire la sua anche sul palcoscenico continentale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico napoli eintracht francoforte non sono ammessi altri passi falsi

© Ilveggente.it - Pronostico Napoli-Eintracht Francoforte: non sono ammessi altri passi falsi

News recenti che potrebbero piacerti

pronostico napoli eintracht francofortePronostico Napoli vs Eintracht Francoforte – 4 Novembre 2025 - Eintracht Francoforte per la sfida di UEFA Champions League del 4 Novembre 2025 alle 18:45 accende l’attesa allo Stadio Diego Armando ... Riporta news-sports.it

Martedì il primo vero crocevia stagionale: Napoli–Eintracht Francoforte - La Champions del Napoli è ad un bivio: dopo due sconfitte è fondamentale battere martedì sera i tedeschi dell'Eintracht al Maradona. Si legge su mondonapoli.it

Champions League, live Napoli-Eintracht: oggi le conferenze di Conte e Toppmöller - A meno di 48 ore dalla sfida pareggiata sabato in casa contro il Como, si torna nel vivo degli impegni del Napoli di Antonio Conte. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Napoli Eintracht Francoforte