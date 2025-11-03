Pronostico Liverpool-Real Madrid | tutto fa pensare ad un colpaccio
Liverpool-Real Madrid è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Uno dei principali propositi della Uefa, quando decise di varare il nuovo format della Champions League che ha debuttato ufficialmente lo scorso anno, era quello di fare in modo che partite del genere si giocassero sempre più spesso. Non deve sorprendere, dunque, che due corazzate come Liverpool e Real Madrid, proprio come avvenne nella passata stagione, si affrontino già nella fase a girone unico. I Blancos vanno a caccia della rivincita: un anno fa, sempre ad Anfield Road, si arresero 2-0 ai Reds, interrompendo così una lunga imbattibilità che durava ben otto partite con il club inglese, sconfitto anche nella finalissima del 2022. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
