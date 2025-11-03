Lazio-Cagliari è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il mezzo passo falso di Pisa ha, se vogliamo, ridimensionato la vittoria di qualche giorno prima con la Juventus all’Olimpico. La Lazio nel turno infrasettimanale non è andata al di là di un pareggio (0-0), andando a sbattere sul muro costruito dalla squadra di Alberto Gilardino. Un risultato e una prestazione che non possono soddisfare il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri: in Toscana i capitolini hanno allungato l’imbattibilità (non perdono da cinque turni) ma al contempo hanno fatto registrare il terzo pari nelle ultime quattro giornate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lazio-Cagliari: ultimi precedenti quasi senza storia