Pronostico e quote Matteo Berrettini – Quentin Halys Metz 03-11-2025

Matteo Berrettini dopo il rientro dall’infortunio a settembre ha iniziato lentamente, con prestazioni sottotono a Hangzhou e Shanghai, ma due settimane fa ha ottenuto il suo miglior risultato da parecchio tempo, raggiungendo i quarti di finale a Vienna, eguagliando il suo miglior risultato stagionale battendo Popyrin e Norrie prima di cedere a Alex de Minaur. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Matteo Berrettini – Quentin Halys, Metz 03-11-2025

