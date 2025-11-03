Pronostico e quote Flavio Cobolli – Lorenzo Sonego Metz 04-11-2025
Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego scenderanno in campo in prima serata sul centrale de Les Arènes di Metz per dare vita a un derby italiano mai giocato prima d’ora. Il più giovane dei due, che parte favorito secondo i bookmaker, ha giocato l’ultima volta al Masters di Parigi dove ha vinto il suo primo incontro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti simili trattati di recente
Verona-Inter, pronostico risultato esatto. Le quote che stuzzicano - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Inter, pronostico risultato esatto. Le quote che stuzzicano - X Vai su X
PRONOSTICO SINNER-COBOLLI QUOTE - Cobolli quote analisi statistiche precedenti ottavi Atp 500 Vienna in programma giovedì 23 ottobre alle ore 17. Secondo gazzetta.it
Cobolli può fare la grande impresa contro Djokovic? Ecco le quote - Il giovane Cobolli si trova forse di fronte al match più importante della sua carriera anche se di recente ha vinto l'Atp 500 di Amburgo, il primo della sua carriera: ma la sfida contro Djokovic ha un ... Segnala gazzetta.it
Wimbledon, Cobolli può fare l'impresa contro Djokovic? Ecco cosa dicono le quote - La vittoria su Marin Cilic vale per la prima volta in carriera un posto nei quarti di un torneo Slam. Come scrive tuttosport.com