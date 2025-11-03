Promozione | tanto equilibrio ma nessun gol X Martiri e Centese non si fanno male

x martiri 0 Centese 0 X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Berveglieri (45’ Artioli), De Angelis, De Cristoforo, Pallara, Gjoni (45’ Zardi), Panzetta, Manfredini (78’ Munari), Felice (85’ Zouaghi), Bini. A disposizione: Morini, Meli, Marazzina, Bonetti. Allenatore: Bolognesi CENTESE: Tartaruga, Garetto, Pagano (65’ Marini), Kourouma, D’Aniello, Grimandi, Sassu, Baravelli (74’ Fabbri), Toffano, Bonvicini, Bonacorsi. A disposizione: Caso, Nannini, Marchesini, Rossi, Campanini, Vezzani, Vogli. Allenatore: Di Ruocco Arbitro: Raule della sezione di Bologna Note: ammoniti per la X Martiri Felice, Bini e Pallara, per la Centese Garetto, Kourouma, Bonacorsi, Toffano e Fabbri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

