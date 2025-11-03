Promozione Montelupo ecco il riscatto col Pietrasanta Decidono le reti di Corsinovi e Ulivieri

PIETRASANTA MONTELUPO. PIETRASANTA: Gega, Laurini, Della Pina, Granaiola, Bartoli, Laucci, Szabo, Isola, Ceciarini, Sacchelli, Remedi. All.: Tocchini. MONTELUPO: Lensi, Marrazzo, Cerrini (60’ Lelli), Tremolanti, Corsinovi, Cupo, Ulivieri, Bartolozzi, Masoni (77’ Ndaw), Ferrmaca (88’ Esposito), Cintelli. All.: Lucchesi. Arbitro: Ambrosini di Carrara. Reti: 30’ Ceciarini; 36’ Corsinovi; 42’ Ulivieri. Note: Al 65’ espulso Sacchelli (P). PIETRASANTA – Pronto riscatto del Montelupo, che dopo il passo falso interno col Settimello si va a prendere l’intera posta in palio a Pietrasanta riportandosi a contatto con la zona play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

