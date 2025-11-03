Promozione Luzzara riacciuffa il derby al fotofinish
BORETTO 1 LUZZARA 1 BORETTO: Cavallini, Flisi, Callegari, Mantovani (30’ st Spina), Parmiggiani R., Rocchi, Nunziata (dal 30’ st Maglione), Calabretti, Parmiggiani N., Calliku, Ennamli (38’ st Cabassi). A disp. Alfieri, Marcheselli A., Marcheselli L., Aguzzoli, Martino, Marku. All. Melotti. LUZZARA: Terenzio, Camara, Oliverio, Galeotti, Ouahero, Aldrovandi, Ranieri (38’ st Terzi), Saccani (22’ st Martinez), Saviola (42’ st Gozzi), Tinterri, El Adnani (38’ st Asinari). A disp. Lodi Rizzini, Morresi, Michelini, Veneri, Migliaro. All. Iotti. Reti: 9’ st Callegari, 47’ st Tinterri. Note: espulso Camara al 45’ st per doppio giallo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
