Programmi TV lunedì 3 novembre 2025 | fiction e reality show

“Blanca” su Rai 1, “Grande Fratello Nip” su Canale 5, “Largo Winch” su Sky Cinema 1. Guida ai programmi Tv della serata del 3 novembre 2025. La prima serata televisiva di oggi, lunedì 3 novembre, si presenta ricca e variegata, con proposte capaci di soddisfare ogni tipo di pubblico. Rai 1 punta sul successo della fiction “Blanca”, giunta alla terza stagione, con un episodio che promette emozioni forti e colpi di scena. Rai 2 propone invece il graffiante talk “Belve” con Francesca Fagnani, mentre Rai 3 offre approfondimento e attualità con “Lo Stato delle Cose” di Giorgio Zanchini. Sul fronte Mediaset, Canale 5 continua a puntare sul reality “Grande Fratello Nip”, mentre Italia 1 propone l’adrenalina di “Fast & Furious 5”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

