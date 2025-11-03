Progetto RIGENERADERMA un' alleanza per la rinascita | insieme contro la violenza di genere

In data odierna, alle ore 11:00, la Fondazione Artemisia ETS, con la sua Presidente Dott.ssa Mariastella Giorlandino, unitamente al Prof. Maurizio Busoni, hanno firmato il protocollo d'intesa con la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato per la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura di genere, che prevede l'applicazione del Progetto RIGENERADERMA, progetto che offre terapie gratuite a donne che abbiano riportato cicatrici invalidanti in conseguenza di un reato commesso nell'ambito della violenza di genere o domestica. La Dott.ssa Mariastella Giorlandino, insieme a Maria Grazia Cucinotta, presente alla firma del Protocollo, che si è sempre battuta per la salvaguarda e la tutela delle donne, esprimono profonda soddisfazione per il sostegno fornito dalle Forze dell'Ordine nella realizzazione di un progetto così delicato e importante, che rappresenta un'occasione di formazione, informazione e sensibilizzazione, a livello territoriale, per diffondere la conoscenza e l'approfondimento delle tematiche afferenti alla violenza basata sul genere e agli strumenti di tutela delle vittime, comprese le misure di prevenzione del Questore e i dispositivi di pronto intervento adottati dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Progetto RIGENERADERMA, un'alleanza per la rinascita: insieme contro la violenza di genere

News recenti che potrebbero piacerti

Bianca Balti, la rinascita dopo la malattia e il nuovo progetto: “La mia vita è cambiata dopo il cancro. Anch’io” - Bianca Balti è conosciuta da tutti per essere una delle regine indiscusse delle passerelle internazionali, ma da un anno a questa parte è anche divenuta simbolo di forza, coraggio e resilienza per via ... dilei.it scrive

A Venosa il progetto sulla rinascita della via Herculia - Il progetto "Ai Herculia: la strada perduta rinasce" approderà, il prossimo 19 settembre, a Venosa (Potenza) al Castello Ducale Del Balzo, per la sua seconda presentazione ufficiale, dopo il primo ... Segnala ansa.it