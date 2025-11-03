Professionisti stakanovisti Solo l’8% fa orario d’ufficio

ORE 19.30: il computer è ancora acceso, la luce pure. E l’email “solo un minuto” diventa l’ennesima mezz’ora di straordinari non pagati. È una scena ormai familiare negli uffici italiani, dove il confine tra lavoro e vita privata è sempre più sottile. Solo l’8% dei professionisti riesce infatti a staccare davvero all’ora giusta. Il resto? Lavora più a lungo, spesso senza accorgersene. Lo rivela una ricerca di Robert Walters Italia, che fotografa un mondo del lavoro in cui la produttività è diventata una maratona silenziosa. Quasi la metà dei dipendenti (48%) ammette di iniziare prima o finire dopo l’orario standard, mentre un ulteriore 38% modula la giornata in base al carico quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

