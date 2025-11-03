ROMA – Cna Professioni, Assoprofessioni, Colap, Confassociazioni, Confcommercio Professioni, in rappresentanza delle associazioni professionali dei professionisti ex legge 42013, hanno inviato a rappresentanti di Governo e Parlamento una richiesta unitaria di estendere ai professionisti disciplinati dalla legge 42013, iscritti alla gestione separata Inps, il provvedimento di sospensione dei termini degli adempimenti tributari propri dei professionisti e gestiti per conto dei propri assistiti in caso di malattia, infortunio, maternità e malattia dei figli minori. Una sospensione finora garantita esclusivamente ai professionisti iscritti in albi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Professionisti non ordinistici, le associazioni: “Basta discriminazioni”