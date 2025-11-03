Profanazione nella chiesa di Salsasio | ‘consumano’ vicino alla statua della Madonna scoperti dal sacerdote
Un sacrilegio in pieno giorno. Carmagnola, frazione Salsasio. Lunedì 27 ottobre, la quiete di un pomeriggio ordinario viene infranta da un gesto che lascia senza fiato l’intera comunità. Don Iosif Patrascan, parroco della chiesa di via Novara 102, osserva le telecamere di sorveglianza e non crede ai suoi occhi: una giovane coppia, di origine straniera, dopo aver scambiato effusioni sul sagrato, entra nel luogo sacro e si appartata accanto alla statua della Madonna e del Sacro Cuore. Non per pregare, ma per consumare un rapporto sessuale. Una profanazione che non riguarda solo lo spazio fisico della chiesa, ma la fede, la tradizione, la memoria di chi quel luogo lo considera casa spirituale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
