Processo Petrolini lo psichiatra | Ha piena capacità di intendere e volere

Parmatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Petrolini, la ragazza 22enne accusata di aver ucciso i suoi figli neonati "non ha un disturbo psichiatrico chiaramente documentabile, non ci sono malattie mentali chiare organicamente definite". Lo ha detto Mario Amore, consulente psichiatrico della Procura di Parma, sentito nell'udienza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

