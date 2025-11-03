Processo Petrolini lo psichiatra | Ha piena capacità di intendere e volere

Chiara Petrolini, la ragazza 22enne accusata di aver ucciso i suoi figli neonati "non ha un disturbo psichiatrico chiaramente documentabile, non ci sono malattie mentali chiare organicamente definite". Lo ha detto Mario Amore, consulente psichiatrico della Procura di Parma, sentito nell'udienza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

«Il secondo #neonato ha respirato, forse ha pianto»: è stato in vita per 7 minuti. Riprende il processo a #chiara petrolini la 22enne accusata di avere soffocato i figli - X Vai su X

Dentro la notizia. . Chiara Petrolini oggi a processo. in aula è presente anche l'ex fidanzato della 22enne, padre dei due bambini uccisi. #DentrolaNotizia - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Petrolini “non ha un disturbo di personalità”: la testimonianza del perito del pm in aula - È in corso la quarta udienza del processo a Chiara Petrolini accusata di aver ucciso i suoi due figli neonati e di averli seppelliti nel suo giardino all'insaputa di tutti, fidanzato compreso ... dire.it scrive

Consulente psichiatrico pm, Chiara Petrolini non ha disturbi - Chiara Petrolini "non ha un disturbo psichiatrico chiaramente documentabile, non ci sono malattie mentali chiare organicamente definite". Da msn.com

«Chiara Petrolini non ha un disturbo di personalità». Il testimone, il rapporto con la nonna e le gravidanze: cosa è emerso - Chiara Petrolini «non ha un disturbo psichiatrico chiaramente documentabile, non ci sono malattie mentali chiare organicamente ... Segnala msn.com