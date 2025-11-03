Problema ai cavi della filovia tratto chiuso e mezzi deviati su viale Muzii

Ilpescara.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di un problema tecnico ai cavi elettrici, i filobus della linea 'La Verde' escono dalla strada parco in anticipo e si immettono nella viabilità ordinaria già su via Leopoldo Muzii. La criticità è emersa nella mattinata odierna, lunedì 3 novembre, nel tratto del tracciato di via Silvio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Problema Cavi Filovia Tratto