Problema ai cavi della filovia tratto chiuso e mezzi deviati su viale Muzii
A causa di un problema tecnico ai cavi elettrici, i filobus della linea 'La Verde' escono dalla strada parco in anticipo e si immettono nella viabilità ordinaria già su via Leopoldo Muzii. La criticità è emersa nella mattinata odierna, lunedì 3 novembre, nel tratto del tracciato di via Silvio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
