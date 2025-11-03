Prima Prova Nazionale Assoluti di sciabola | successi di Matteo Neri e Claudia Rotili a Carrara
Matteo Neri e Claudia Rotili vincono la Prima Prova Nazionale Assoluti di sciabola a Carrara. Spettacolo e grandi sfide nella tappa che apre il cammino verso i Campionati Italiani Roma 2026. Con le vittorie di Matteo Neri e Claudia Rotili si è chiuso il weekend di Carrara dedicato alla Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile, tappa che ha aperto ufficialmente la corsa verso i Campionati Italiani 2026 di Roma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
