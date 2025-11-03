Prima Prova Nazionale Assoluti di sciabola | successi di Matteo Neri e Claudia Rotili a Carrara

Sportface.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Neri e Claudia Rotili vincono la Prima Prova Nazionale Assoluti di sciabola a Carrara. Spettacolo e grandi sfide nella tappa che apre il cammino verso i Campionati Italiani Roma 2026. Con le vittorie di Matteo Neri e Claudia Rotili si è chiuso il weekend di Carrara dedicato alla Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile, tappa che ha aperto ufficialmente la corsa verso i Campionati Italiani 2026 di Roma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Prima prova di qualificazione Assoluti: finale tutta foggiana, primo Bonsanto e secondo Maestri - Una finale tutta foggiana a Terni nella sciabola maschile in occasione della prima prova nazionale di qualificazione Assoluti per la Zona 2: sul gradino più alto del podio sale Francesco Bonsanto ... Come scrive foggiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Prova Nazionale Assoluti