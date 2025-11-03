Prima pagina Tuttosport | Pavlovic e Maignan | festa Milan arrivederci Roma
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 3 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
La prima pagina di oggi, 3 novembre 2025
PENSIERO STUPENDO Leggi il giornale: ilromanista.eu/prima-pagina Alla Scala del calcio contro i rossoneri con 3.500 lupi al seguito e con De Falchi nel cuore. Gasperini all'esame di stato: l'ennesima sfida contro Allegri, stavolta per aspirare al podio
Tuttosport in apertura: "Il Napoli va a +3. Il Milan spreca" - In merito agli anticipi della 9^ giornata di Serie A che si sono giocati ieri sera, stamattina Tuttosport titola così in prima pagina: "Il Napoli va a +3. Si legge su milannews.it
Juve, innesto in mediana. Tuttosport in prima pagina: "Milinkovic tappa buco" - "Milinkovic tappa buco": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. Riporta tuttomercatoweb.com
Juventus, SOS esterni. Tuttosport stamattina in prima pagina: "C'è Guerreiro" - In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport decide di aprire con il titolo riportato di seguito: "SOS esterni: c'è Guerreiro". Lo riporta tuttomercatoweb.com