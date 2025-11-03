Arezzo, 3 novembre 2025 – Prima giornata di studi a Montevarch i su Gipsoteche e Musei d’artista in Toscana: “Azioni e strategie di conservazione e valorizzazione”. Il Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento, museo montevarchino di rilevanza regionale, in collaborazione con il Centro Cagianelli per il ‘900, organizza la prima giornata di studi dedicata alle Gipsoteche e ai Musei d’artista in Toscana, in programma il 19 novembre 2025, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Palazzo del Podestà. L’iniziativa vuole approfondire le “azioni e strategie di conservazione e valorizzazione” mettendo in rete importanti esperienze museali della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prima giornata di studi a Montevarchi su Gipsoteche e Musei d’artista in Toscana