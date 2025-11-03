Prezzi di benzina e diesel ancora in salita | ecco le ultime rilevazioni

Nuovi rialzi alla pompa per benzina e diesel. Dopo gli aumenti decisi nei giorni scorsi dagli operatori, si aggiunge anche IP, che nel weekend ha ritoccato di un centesimo i prezzi raccomandati per entrambi i carburanti. Lo evidenzia l’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, aggiornati alle 8 del 2 novembre. Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self si attesta a 1,705 euro al litro, leggermente in crescita rispetto all’1,701 registrato il 30 ottobre. Le compagnie oscillano tra 1,690 e 1,716 euro al litro, mentre i punti vendita senza logo si fermano a 1,694. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Prezzi di benzina e diesel ancora in salita: ecco le ultime rilevazioni

