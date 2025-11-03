Prezzi dei distributori allarme Codacons | rincari anche in Toscana
I prezzi dei carburanti continuano a salire in tutta Italia. Secondo i dati del Mimit, elaborati dal Codacons, il prezzo medio della benzina in modalità self supera 1,7 euro al litro in 11 regioni, mentre il diesel si attesta a 1,643 euro al litro. In Toscana, la verde costa 1,685 eurolitro, il gasolio 1,636 eurolitro, ancora sotto la media nazionale ma in aumento. Sulla rete autostradale la situazione è più critica. In alcuni impianti la benzina “servita” ha superato i 2,3 euro al litro, come sulla A21 Torino-Piacenza, dove la verde è venduta a 2,349 eurolitro e il gasolio a 2,289 eurolitro. Prezzi simili si registrano anche su A1 e A4, con la benzina a 2,299 eurolitro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'aggiornamento dei prezzi ad oggi - lunedì 27 ottobre - del nostro distributore di carburanti di #Legnago (VR)! ? Puoi seguire l'aggiornamento ogni giorno sul nostro sito www.supertosano.com BENZINA: 1,579 €/lt DIESEL: 1,539 €/lt - facebook.com Vai su Facebook
Prezzi carburanti, il Codacons avverte: in autostrada al servito benzina sopra 2,3 euro al litro - A gennaio 2026 arriva la stangata sul diesel dovuta al piano di allineamento delle accise sui carburanti voluto dal Governo ... Scrive msn.com
Codacons, in alcuni impianti benzina servita oltre 2,3 euro - I listini dei carburanti stanno registrando una lenta ma inesorabile crescita, al punto che il prezzo medio della ... Segnala tuttosport.com
Prezzi benzina: impennata di inizio 2025, l’allarme del Codacons - I prezzi ai nostri distributori, infatti, stanno continuando a salire e c’è stato un aumento di ben 3 centesimi in una settimana, cioè dall’inizio ... motorionline.com scrive