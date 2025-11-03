Prezzi dei distributori allarme Codacons | rincari anche in Toscana

I prezzi dei carburanti continuano a salire in tutta Italia. Secondo i dati del Mimit, elaborati dal Codacons, il prezzo medio della benzina in modalità self supera 1,7 euro al litro in 11 regioni, mentre il diesel si attesta a 1,643 euro al litro. In Toscana, la verde costa 1,685 eurolitro, il gasolio 1,636 eurolitro, ancora sotto la media nazionale ma in aumento. Sulla rete autostradale la situazione è più critica. In alcuni impianti la benzina “servita” ha superato i 2,3 euro al litro, come sulla A21 Torino-Piacenza, dove la verde è venduta a 2,349 eurolitro e il gasolio a 2,289 eurolitro. Prezzi simili si registrano anche su A1 e A4, con la benzina a 2,299 eurolitro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it