Prey | la spiegazione del finale del film prequel di Predator

Il finale di Prey ( qui la nostra recensione ) conclude egregiamente questo prequel di Predator e la storia di Naru, ma lascia anche la porta aperta a Prey 2 e a future avventure fantascientifiche con l’iconico cacciatore interstellare. Il film presenta una serie di temi ricorrenti nel corso del film, primo fra tutti quello secondo cui le persone dovrebbero seguire la propria vocazione, indipendentemente da ciò che la tradizione può imporre. Con Amber Midthunder nel ruolo di Naru, l’ambientazione di Prey ha spostato la serie dal presente al 1719 in Nord America, in una storia che potrebbe benissimo essere la prima spedizione in assoluto della razza Predator sulla Terra. 🔗 Leggi su Cinefilos.it