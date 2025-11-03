Prevenzione del riciclaggio mercoledì 5 novembre incontro in Camera di Commercio Palermo Enna

Palermotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo” è il tema dell’incontro in programma nella sede della Camera di Commercio Palermo Enna (via E. Amari, 11 – sala Terrasi 2° piano). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

