Pretende dei soldi picchia e cerca di strangolare la madre
Tira un pugno in faccia alla madre e tenta di strangolarla perché le nega i soldi. La storia arriva da Perugia: una donna di 39 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai carabinieri per lesioni personali nei confronti della madre.Secondo quanto ricostruito dai militari tutto è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Azione sul campo! Guarda la Trinciatutto PTAS all’opera Potente, precisa e personalizzabile anche con ruota interfilare, pensata per chi pretende il massimo da ogni passaggio. Stanco di spendere soldi in continue riparazioni? Insoddisfatto del risu - facebook.com Vai su Facebook