Prestigiosa convocazione per coach Gandolfi e i giovani talenti David Jack Bonomi Alex Margherita e Pietro Minghini

3 nov 2025

Il Comitato Regionale Emilia Romagna, nell’ambito dell’attività del “Progetto Ogni Regione Conta” 20252026, che interessa gli atleti classe 2008 e 2009, ha convocato i biancorossi David Jack Bonomi, Alex Margherita e Pietro Minghini.Insieme agli atleti, su indicazione del nuovo ct della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

