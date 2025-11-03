Prestigiosa convocazione per coach Gandolfi e i giovani talenti David Jack Bonomi Alex Margherita e Pietro Minghini
Il Comitato Regionale Emilia Romagna, nell’ambito dell’attività del “Progetto Ogni Regione Conta” 20252026, che interessa gli atleti classe 2008 e 2009, ha convocato i biancorossi David Jack Bonomi, Alex Margherita e Pietro Minghini.Insieme agli atleti, su indicazione del nuovo ct della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ufficiale I nostri Giulio e Natalia parteciperanno alla gara nazionale FISE di dressage #CoppadelleRegioni 2025. Per la prima volta due Bisciugolini ottengono questa prestigiosa convocazione grazie al duro lavoro ed alle loro doti. Un doveroso rin Vai su Facebook
Il luzzarese Gandolfi guiderà ancora la cantera del Forlì . Firma per 4 anni - Firma per 4 anni Il coach Lorenzo Gandolfi prolunga il suo contratto con Forlì per altri quattro anni, consolidando il successo nel settore ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Gandolfi porta Forlì sul trono Ora prepara la sfida a Reggio - Il coach luzzarese ha vinto, con i suoi ragazzi, il titolo regionale Under 17 e adesso va a caccia del pass tricolore. Segnala ilrestodelcarlino.it