Preso l’accoltellatore di piazza Gae Aulenti a Milano vicino alla Stazione Centrale La vittima Anna Laura Valsecchi ancora in terapia intensiva

L’uomo responsabile dell’ aggressione ad Anna Laura Valsecchi è stato individuato in serata. Era in via Vitruvio, poco distante dalla stazione Centrale. A riferirlo è Repubblica. La 43enne è stata accoltellata alla schiena con un coltello da cucina in piazza Gae Aulenti, a Milano. L’aggressione è avvenuta alle 9 del mattino, quando la zona è piena di pendolari diretti al lavoro e passanti. E non sembra esser legata a un tentativo di rapina. A confermarlo le immagini dell’aggressione. Anna Laura si trova in rianimazione. Soccorsa, la donna è stata trasportata cosciente ma in gravissime condizioni all’ ospedale Niguarda dove è stata portata subito in camera operatoria. 🔗 Leggi su Open.online