Preso l' accoltellatore di Milano | aveva già colpito a caso dieci anni fa
È stato rintracciato questa sera dai carabinieri del comando provinciale di Milano il presunto aggressore della donna di 43 anni accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti. Si tratta di un 59enne nato a Bergamo, Vincenzo Lanni, rintracciato grazie alla sorella gemella, che lo ha riconosciuto dalle immagini diffuse dagli inquirenti. L'uomo si era rifugiato in un hotel di Milano, dove era ospite da qualche giorno, dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero del Varesotto. Aveva ancora addosso gli abiti con cui è stato immortalato dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona di piazza Gae Aulenti l'uomo di 59 anni, rintracciato in serata dai carabinieri del comando provinciale di Milano, che indagano sull'aggressione di questa mattina. 🔗 Leggi su Iltempo.it
