Presidente Peghin | Tra Oughourlian e Figoli è una trattativa privata Il Papu potremo vederlo dopo la sosta
Caffè, tifo e appartenenza, ma non solo. Anche tanta attualità, soprattutto legata al possibile closing in casa Padova, con il passaggio delle quote di maggioranza del club dalle mani dell'attuale proprietario Joseph Oughourlian a quelle del plenipotenziario argentino Marcelo Figoli. A margine. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
