Presidente dell’Academy Puteolana aggredito allo stadio di Torre del Greco e trasportato in ospedale

Sono stato aggredito brutalmente, avevo soltanto cercato di calmare gli animi dicendo che era solo una partita. Non odio nessuno e queste cose si combattono anche col perdono”. Sono queste le parole del presidente dell’Academy Campania Puteolana, Gennaro Esposito, pronunciate durante una diretta Facebook, poche ore dopo l’aggressione subita allo stadio Amerigo Liguori di Torre . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Presidente dell’Academy Puteolana aggredito allo stadio di Torre del Greco e trasportato in ospedale

Contenuti che potrebbero interessarti

Scontri Torre del Greco - Academy Puteolana: aggredito il presidente della squadra flegrea Gennaro Esposito Vai su Facebook

Torre del Greco, tifosi locali aggrediscono presidente Puteolana - Un grave episodio di violenza che sarebbe accaduto durante una partita di Prima Categoria tra la squadra locale Città di Torre del Greco e l’Academy Puteolana ... Secondo napolivillage.com

Prima categoria, aggredito il presidente della Puteolana: le immagini della rissa - Un grave episodio di violenza che sarebbe accaduto durante una partita di Prima Categoria tra la squadra locale Città di Torre del Greco e l'Academy Puteolana è ... Lo riporta msn.com

Aggredito allo stadio di Torre del Greco il presidente della Puteolana: “Naso rotto, dovrò operarmi” - A parlare è Gennaro Esposito, presidente dell'Academy Campania Puteolana, la squadra di calcio di Pozzuoli, assalito oggi, sabato 1 ... fanpage.it scrive