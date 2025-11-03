Presente e futuro del farmacista un convegno sulla professione

Ilpiacenza.it | 3 nov 2025

Un incontro, quello che andrà in scena la mattina del 6 novembre prossimo nell’auditorium “Il Samaritano” di via Pietro Giordani 14, che mira a dettagliare presente e futuro del farmacista quale professionista e riferimento di prossimità per i bisogni del cittadino, con particolare focus sulla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

