Presentazione ufficiale per la lista ' Cirielli Presidente'

Edmondo Cirielli torna a Caserta per presentare la lista 'Cirielli Presidente' e gli 8 candidati alla carica di consigliere regionale nella circoscrizione di Terra di Lavoro. L'appuntamento è per venerdì 7 novembre alle ore 14:30 presso l'hotel Europa, in via Roma, a Caserta.

Presentazione ufficiale dell Associazione Provinciale Cuochi Della Mole col Primo Cittadino di Torino per parlare di progetti presenti e futuri. Grazie Sindaco Stefano Lo Russo per averci accolti, abbiamo cercato di trasmettere l'amore che abbiamo verso la

Regionali: al Teatro Partenio la presentazione della lista dell'ex sindaco Festa "Cirielli Presidente" - Si terrà sabato 8 novembre alle ore 18, presso il Teatro Partenio di Avellino, la presentazione ufficiale della lista dei candidati alla Regione, "Cirielli Presidente per la Campani

Presentazione lista FdI, bagno di folla per i candidati, ovazione per Sangiuliano - Stamane, al teatro Sannazaro, in una blindatissima via Chiaia, la presentazione della lista e dei candidati di Fratelli d'Italia per Napoli e Provincia

Cirielli al Reinassance Mediterraneo: "Voglia e speranza di cambiare la Campania, abbiamo messo su una bella squadra" - Dopo il bagno di folla al teatro Sannazaro di via Chiaia, con il ministro della Difesa Guido Crosetto, il candidato a Governatore della Campania per il centrodestra Edmondo Cirielli è stato all'Hotel