Presentazione del libro Racconti del crepuscolo di Alessandra Pacilli

Dopo il successo al Salone Internazionale del Libro di Torino e al Festivaletteratura di Mantova, prosegue il tour di presentazione dell’ultima opera della Scrittrice Alessandra Pacilli! Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 6 novembre 2025 alle ore 19.30, presso la Biblioteca Comunale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

