Presentati i premi letterari Rhegium Julii 2025 | tutte le novità e l' annuncio dei vincitori
È stata presentata, nella sala Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro, la 57esima edizione dei Premi letterari Rhegium Julii dal presidente della fondazione, Pino Bova, alla presenza del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà. L’evento, organizzato in più giorni, vedrà la sua conclusione con la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
A Chiavenna, la consegna dei premi “Athos Valsecchi” di FederBIM. Presenti in videoconferenza il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ed il Ministro per Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti. Ad ottenere il riconoscimento, Marina Brambilla, R Vai su Facebook
Reggio Calabria, a Palazzo Alvaro la presentazione dei Premi nazionali e internazionali Rhegium Julii - Lunedì 3 novembre, alle ore 09:45, si terrà la presentazione del Premio internazionale “Città dello Stretto” e dei Premi nazionali Rhegium Julii 2025 giunti alla 57ª edizione. Secondo strettoweb.com