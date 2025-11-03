Presentata la 47^ edizione del Premio Internazionale Sport civiltà
Questa mattina, nella sala del Consiglio Comunale della Residenza Municipale, è stata presentata la 47^ edizione del Premio Internazionale Sport Civiltà, che si svolgerà lunedì 10 novembre alle 16:30 al Teatro Regio.Alla presentazione hanno partecipato il Sindaco di ParmaMichele Guerra, il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
