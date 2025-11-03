Prepararsi ai rischi del territorio | il workshop under 25

Bolognatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In collaborazione con il Quartiere Borgo Panigale-Reno, lunedì 3 novembre Nuova Acropoli Bologna O.d.V. presenta due Workshops gratuiti per conoscere e prepararsi ai rischi nel nostro territorio.Si tratta di un’iniziativa formativa, teorico-pratica, per consentire ai partecipanti di:- conoscere i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Prepararsi Rischi Territorio Workshop