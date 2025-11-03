Premio speciale a Simone Pianigiani | Che emozione! Grazie di cuore a tutti
Simone Pianigiani (nella foto) ha ricevuto il premio Mens Sana Basketball Ambassador in The World, ideato da Siena Post. "Non posso che ringraziare tutti per avermi riportato qui – ha detto Pianigiani -. Questo è un luogo di emozioni fortissime per me, essere qui è speciale". Durante il suo discorso dal centro del parquet, Simone Pianigiani ha detto che è e sarà per sempre della Mens Sana: parole a cui il pubblico sugli spalti ha risposto con applausi, più freddo il tifo organizzato. "Essere testimone della Mens Sana – ha detto Pianigiani – è motivo di orgoglio. Ovunque vado c’è grande interesse sulla Mens Sana, sia sul passato, di quando era una piccola realtà che sfidava i colossi europei, ma anche sull’attualità mentre sta cercando di risalire la china. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
