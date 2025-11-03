Premio speciale a Simone Pianigiani | Che emozione! Grazie di cuore a tutti

Sport.quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Pianigiani (nella foto) ha ricevuto il premio Mens Sana Basketball Ambassador in The World, ideato da Siena Post. "Non posso che ringraziare tutti per avermi riportato qui – ha detto Pianigiani -. Questo è un luogo di emozioni fortissime per me, essere qui è speciale". Durante il suo discorso dal centro del parquet, Simone Pianigiani ha detto che è e sarà per sempre della Mens Sana: parole a cui il pubblico sugli spalti ha risposto con applausi, più freddo il tifo organizzato. "Essere testimone della Mens Sana – ha detto Pianigiani – è motivo di orgoglio. Ovunque vado c’è grande interesse sulla Mens Sana, sia sul passato, di quando era una piccola realtà che sfidava i colossi europei, ma anche sull’attualità mentre sta cercando di risalire la china. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

premio speciale a simone pianigiani che emozione grazie di cuore a tutti

© Sport.quotidiano.net - Premio speciale a Simone Pianigiani: "Che emozione! Grazie di cuore a tutti"

Approfondisci con queste news

premio speciale simone pianigianiPremio speciale a Simone Pianigiani: "Che emozione! Grazie di cuore a tutti" - Simone Pianigiani (nella foto) ha ricevuto il premio Mens Sana Basketball Ambassador in The World, ideato da Siena Post. Riporta msn.com

premio speciale simone pianigianiBasket, Simone Pianigiani torna a casa: "La Mens Sana c'è e ci sarà sempre" - Simone Pianigiani è tornato a Siena, e nel prepartita del derby tra Mens Sana e Virtus ha ricevuto un riconoscimento speciale: il premio “Mens Sana Basketball Ambassador in the World”. Segnala radiosienatv.it

premio speciale simone pianigianiLa Mens Sana premia Simone Pianigiani. Il coach è ’Ambassador in the world’ - Mentre la Mens Sana si allena (ha ripreso la preparazione ieri sera) in vista del derby di domenica contro la ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Speciale Simone Pianigiani