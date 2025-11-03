Premio internazionale Il Teatro Nudo | 14 compagnie da tutto il mondo si sfidano a Milano
Fondato da Teresa Pomodoro come luogo di incontro tra culture e linguaggi artistici, lo Spazio Teatro No'hma di Milano continua a rappresentare una delle esperienze più singolari del panorama teatrale internazionale. Dopo la scomparsa della fondatrice, la direzione è stata raccolta da sua sorella Livia Pomodoro, figura di rilievo nel mondo giuridico e culturale, già presidente del Tribunale di Milano e del Tribunale per i Minorenn i di Milano, nonché docente universitaria e promotrice di istituzioni dedicate al diritto, alla famiglia e all'infanzia. La sua presidenza ha consolidato l'impegno verso un teatro aperto e solidale, accessibile a tutti, in continuità con la visione di Teresa, che aveva voluto un luogo libero, senza barriere economiche o sociali, dove arte e pubblico potevano incontrarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
