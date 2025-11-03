Premio Eccellenza del Mediterraneo dialogo interculturale ‘mare che unisce’

Lapresse.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Roma, al Ministero della Cultura, è andata in scena la terza edizione del ‘Premio Internazionale Eccellenza del Mediterraneo’, un evento ormai conosciuto nel panorama culturale e diplomatico italiano. Ideato dal giornalista Dündar Kesapli, presidente dell’Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo, il Premio rappresenta una delle più autentiche espressioni del dialogo interculturale. Kesapli, costruttore di ponti tra popoli, spiega a LaPresse la sua filosofia: “Il Mediterraneo non è solo un mare che separa, ma un mare che unisce”. Da quella convinzione è nata l’iniziativa che oggi parla di pace, solidarietà e cooperazione attraverso il linguaggio universale della cultura, dello sport e dell’arte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

premio eccellenza del mediterraneo dialogo interculturale 8216mare che unisce8217

© Lapresse.it - Premio Eccellenza del Mediterraneo, dialogo interculturale ‘mare che unisce’

Leggi anche questi approfondimenti

premio eccellenza mediterraneo dialogoPremio Eccellenze del Mediterraneo, celebrati a Roma talento, dialogo e solidarietà tra i popoli - Grande successo per l'edizione 2025 del Premio Internazionale Eccellenze del Mediterraneo, noto come “l'Oscar del ... Scrive msn.com

Premio Eccellenze Mediterraneo 2025, protagonisti il talento e il dialogo tra i popoli - Il Premio Internazionale Eccellenze del Mediterraneo 2025, ideato e promosso dall'Associazione Giornalisti del Mediterraneo e che gode del Patrocinio del ... Lo riporta msn.com

premio eccellenza mediterraneo dialogoAl magistrato Tammaro Maiello il premio Eccellenza Mediterraneo - Il premio è attribuito annualmente a personalità che si sono distinte per meriti di alto valore nel campo delle istituzioni, della cultura, dello sport e dell’impegno civile ... Si legge su italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Eccellenza Mediterraneo Dialogo