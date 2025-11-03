Premio Eccellenza del Mediterraneo dialogo interculturale ‘mare che unisce’

Nel cuore di Roma, al Ministero della Cultura, è andata in scena la terza edizione del ‘Premio Internazionale Eccellenza del Mediterraneo’, un evento ormai conosciuto nel panorama culturale e diplomatico italiano. Ideato dal giornalista Dündar Kesapli, presidente dell’Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo, il Premio rappresenta una delle più autentiche espressioni del dialogo interculturale. Kesapli, costruttore di ponti tra popoli, spiega a LaPresse la sua filosofia: “Il Mediterraneo non è solo un mare che separa, ma un mare che unisce”. Da quella convinzione è nata l’iniziativa che oggi parla di pace, solidarietà e cooperazione attraverso il linguaggio universale della cultura, dello sport e dell’arte. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Premio Eccellenza del Mediterraneo, dialogo interculturale ‘mare che unisce’

